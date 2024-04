PL : Nottingham Forest sèchement recadré par la FA

Hier, Nottingham Forest a perdu de précieux points dans la course au maintien. En effet, l’équipe entraînée par Nuno Espirito Santo s’est inclinée 2 à 0 face à Everton. Elle est donc 17e avec 26 points et seulement une petite longueur d’avance sur Luton (18e, 25 points) et trois sur Burnley (19e, 23 points. Sheffield United (20e, 16 points) est distancé. Après la défaite, Forest, qui s’estime lésé par l’arbitrage, a publié un message incendiaire. «Trois décisions extrêmement mauvaises - trois penalties non accordés - que nous ne pouvons tout simplement pas accepter. Nous avons prévenu le PGMOL que le VAR était un supporter de Luton avant le match, mais ils ne l’ont pas changé. Notre patience a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises. Le club va maintenant réfléchir à ses options.»

Des mots durs et forts qui ne sont pas passés inaperçus du côté de la FA, qui a réagi ce lundi. «La Premier League a été extrêmement déçue de lire les propos tenus par Nottingham Forest sur les réseaux sociaux hier, suite à son match contre Everton. Nous notons que la FA a confirmé qu’elle enquêterait sur la déclaration du club. Il n’est jamais approprié de remettre en question indûment l’intégrité des officiels d’un match, et la nature de ces commentaires signifie que la Premier League enquêtera également sur la question en relation avec les règles de la Ligue.» Cela pourrait coûter cher à Nottingham Forest, si la FA décide de les sanctionner.