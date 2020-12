OM : Dimitri Payet évoque son avenir à long terme

À 33 ans, et malgré un niveau de jeu en dents de scie depuis le début de la saison, Dimitri Payet continue de fouler les pelouses de Ligue 1 chaque week-end. Mais jusqu’à quand ? Grandement critiqué depuis bien des semaines, notamment sur la scène européenne où il a été moqué de nombreuses fois pour ses performances et des problèmes de poids récurrents, l’international français aux 8 buts en 28 sélections chez les Bleus ne semble pas pour autant avoir envie de s’arrêter.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024, le Réunionnais pourrait être tenté de prolonger l’aventure à l’image d’un Hilton (43 ans), immortel avec le MHSC. Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe ce mercredi, le natif de Saint-Pierre s’est confié sur son futur encore bien incertain. «Il y a une possibilité que je m’arrête après aussi. J’ai un contrat mais je n’ai pas de limites non plus. Regardez Hilton qui prolonge tous les ans. Ça va dépendre de ma forme. On verra bien», a ainsi confié celui qui aura 37 ans à la fin de son contrat avec le club phocéen.