Real Madrid : nouvelle tuile en vue pour Asencio

Déjà impliqué dans plusieurs affaires extra-sportives ces derniers mois, et pas aidé par les pépins physiques, Raul Asencio pourrait recevoir une nouvelle mauvaise nouvelle dans les prochains jours. Effectivement, comme l’indique Marca, tout indique qu’il devrait se faire opérer pour soigner des problèmes au tibia qu’il traîne depuis un moment.

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Le défenseur central de 23 ans, qui n’a pas encore joué cette saison, pourrait être absent pour une période qui va de 2 à 3 mois, et ne pas fouler les pelouses avant décembre. Un coup dur pour le Canarien, qui peinait déjà à convaincre José Mourinho…