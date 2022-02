Serie A : la Fiorentina s'impose d'une courte tête contre l'Atalanta Bergame

A l'occasion de la 26ème journée de Serie A, la Fiorentina (8e, 39 pts) accueillait l'Atalanta Bergame (5e, 44 pts) ce dimanche à 12h30. Au Artemio Franchi de Florence, les Gigliati, vainqueurs de leur adversaire du jour (3-2) il y a dix jours en quarts de finale de la Coupe d'Italie, espéraient bien poursuivre leur marche en avant après le succès glané contre La Spezia (2-1) lors de la précédente journée. De son côté, la Dea, tout juste passée sous pavillon américain, restait quant à elle sur une victoire contre l'Olympiakos en League Europa (2-1) et un nul frustrant face à la Juventus qui avait égalisé dans le temps additionnel (1-1).

Dans une rencontre globalement fermée, la Viola tentait d'imprimer son rythme dans les premiers instants. En vain. Coupables d'un certain déchet technique aux abords de la surface adverse, les locaux ne parvenaient pas à faire la différence. Dos à dos à la pause, les deux formations se neutralisaient également à la reprise et il fallait finalement attendre l'aube de l'heure de jeu pour voir les choses se décanter. Nouvelle recrue de la Fio, prêtée par le Hertha Berlin, Krzysztof Piątek permettait aux siens de l'emporter sur la plus petite des marges (1-0, 56e). Une victoire qui permet à la Fiorentina de remonter à la 7ème place. De son côté, le club de Bergame reste 5ème.

