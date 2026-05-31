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Ligue des Champions

PSG : Luis Campos envoie un message fort après le back to back

Par Allan Brevi
1 min.
Luis Campos et Luis Enrique @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Dans l’ombre de Luis Enrique, Luis Campos a, lui aussi, joué un rôle majeur dans la transformation du Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Arrivé avec la volonté de construire un projet plus cohérent et durable, le dirigeant portugais a largement participé au changement de stratégie du club parisien, misant davantage sur le collectif, le recrutement ciblé et le développement de jeunes talents. Une vision qui a porté ses fruits puisque le PSG s’est imposé comme la référence du football européen en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive ce samedi soir face à Arsenal, au terme d’une séance de tirs au but irrespirable.

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Après ce nouveau sacre historique, le conseiller sportif parisien n’a pas caché sa satisfaction. Sur ses réseaux sociaux, le Portugais de 61 ans a adressé un message fort aux supporters et à l’ensemble du club : « Back to Back To… Back. C’est parti 🏆🏆⭐️⭐️. Demain au travail… ensemble. Comme une équipe. Allez Paris. » Des mots qui résument parfaitement l’état d’esprit insufflé par Campos depuis son arrivée.

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