PSG : Luis Campos envoie un message fort après le back to back

Dans l’ombre de Luis Enrique, Luis Campos a, lui aussi, joué un rôle majeur dans la transformation du Paris Saint-Germain ces dernières saisons. Arrivé avec la volonté de construire un projet plus cohérent et durable, le dirigeant portugais a largement participé au changement de stratégie du club parisien, misant davantage sur le collectif, le recrutement ciblé et le développement de jeunes talents. Une vision qui a porté ses fruits puisque le PSG s’est imposé comme la référence du football européen en remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive ce samedi soir face à Arsenal, au terme d’une séance de tirs au but irrespirable.

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Back to Back To ….Back

C’est partie 🏆🏆⭐️⭐️

Demain au travail…ensemble. Comme une équipe. Allez Paris pic.twitter.com/3IfZvHaMSS — Luis Campos (@luiscamposFoot) May 30, 2026

Après ce nouveau sacre historique, le conseiller sportif parisien n’a pas caché sa satisfaction. Sur ses réseaux sociaux, le Portugais de 61 ans a adressé un message fort aux supporters et à l’ensemble du club : « Back to Back To… Back. C’est parti 🏆🏆⭐️⭐️. Demain au travail… ensemble. Comme une équipe. Allez Paris. » Des mots qui résument parfaitement l’état d’esprit insufflé par Campos depuis son arrivée.