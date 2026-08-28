Barcelone : Flick refuse de parler de Julián Álvarez

Hansi Flick n’a pas voulu alimenter le feuilleton Julián Álvarez après la victoire du FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao (2-0), lors de la deuxième journée de Liga. Interrogé sur l’intérêt du Barça pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid, l’entraîneur allemand a immédiatement fermé la porte. « Je ne veux pas parler de Julián, d’accord ? Je ne suis pas impliqué dans ces choses-là. C’est clair. Deco et les autres s’occupent de ce travail et moi, je fais le mien », a expliqué Flick, avant de rappeler que sa priorité était de « préparer l’équipe pour les prochains matches ». Une manière de laisser le dossier entre les mains de sa direction alors que le Barça réalise un début de championnat parfait, avec deux victoires, sept buts marqués et aucun encaissé.

La suite après cette publicité

La situation d’Álvarez reste pourtant au cœur de l’actualité en Espagne. L’Argentin ne s’est pas entraîné avec l’Atlético ces trois derniers jours et souhaite toujours quitter le club madrilène. Arsenal reste attentif à sa situation, même si l’ancien joueur de Manchester City ne serait pas particulièrement attiré par un retour en Angleterre. Le Barça constitue une autre piste, mais l’Atlético refuse publiquement toute négociation avec le club catalan. Son PDG Miguel Ángel Gil Marín a même accusé certaines personnes d’avoir tenté de tromper et de désorienter Álvarez, qu’il décrit comme « complètement perdu » et traversant une période « très difficile au niveau personnel et professionnel ». « Nous ne négocierons en aucun cas avec Barcelone », a-t-il assuré. Un contexte particulièrement tendu sur lequel Flick préfère donc ne pas intervenir.