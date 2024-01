LIVE MERCATO : J-1 avant le #DeadlineDay, la dernière ligne droite du mercato hivernal !

J-1 avant la fin du mercato en France et dans plusieurs championnats européens. L’OM et l’OL s’activent en coulisses pour recruter plusieurs joueurs. Le PSG, de son côté, espère enfin se débarrasser de l’attaquant Hugo Ekitike. Signatures surprises, renforts de dernière minute, panic buys : les clubs nous réservent une dernière journée de mercato mouvementée !

La suite après cette publicité

Rendez-vous dès 17 heures sur la chaîne YouTube de Foot Mercato pour aborder, avec nos journalistes en plateau, les toutes dernières informations qui viennent de tomber. On abordera les dossiers du PSG, de l’OM, de l’OL, de Rennes, de Nantes et bien plus encore, dont des surprises !

Le direct

Au programme

PSG : Leny Yoro en renfort pour la défense ? Enfin débarrassé d’Hugo Ekitike ?

OM : direction l’Italie pour Vitinha, opération grand ménage du vestiaire de la part de Pablo Longoria !

RC Lens : Franck Haise n’est plus le manager général - que se passe-t-il à Lens ? (avec des infos exclusives)

Ligue 1 : le point sur les autres clubs !

La suite après cette publicité

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Foot Mercato

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Foot Mercato et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains rendez-vous ! Prochainement, le retour des débriefs avec la double confrontation du PSG face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, le 14 février et le 5 mars !