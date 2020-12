Dijon : Yassine Benzia de retour à l’entraînement

C’est un renfort qui devrait faire du bien à Dijon, actuel dix-neuvième de Ligue 1. Après 7 mois d’absence, Yassine Benzia a rechaussé les crampons ce jeudi. Pour la première fois depuis son grave accident de buggy qui lui a valu plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu’une greffe de la peau à la main gauche, l’attaquant de 26 ans a retrouvé les terrains.

La suite après cette publicité

Au programme, quelques courses et exercices avec ballon pour retrouver des sensations. Le joueur formé à Lyon, qui n’a plus disputé de match depuis le 15 février dernier devra encore attendre quelque temps pour retrouver les pelouses de Ligue 1. Il porte d'ailleurs toujours une attelle à la main, qu'il devrait conserver quelques semaines encore. « Cela fait vraiment plaisir, je suis très content de retrouver mes coéquipiers. J'ai travaillé pendant des mois pour revenir et j'étais très impatient. Je reviens de loin, c'était la plus grosse épreuve de ma vie. Désormais, on va voir un nouveau Yassine.» a-t-il avoué après sa séance d’entraînement au Bien Public.