Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Monaco, Filipe Luis : «la L1, c’est sûrement top 3 dans le monde»

Par Matthieu Margueritte
Filipe Luis @Maxppp

Libre de tout contrat après son départ de Flamengo, Filipe Luis a enfin été intronisé à la tête de l’AS Monaco, en remplacement de Sébastien Pocognoli. Présenté aux médias ce mercredi, le Brésilien a donné son avis sur le niveau de la Ligue 1.

La suite après cette publicité

« La Ligue 1 est incroyable. C’est sûrement top 3 dans le monde. Trop de qualité, le championnat est intense. Tactiquement, c’est un championnat attractif. C’est un plaisir d’être là », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Filipe Luís

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Filipe Luís Filipe Luís
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier