Monaco, Filipe Luis : «la L1, c’est sûrement top 3 dans le monde»

Libre de tout contrat après son départ de Flamengo, Filipe Luis a enfin été intronisé à la tête de l’AS Monaco, en remplacement de Sébastien Pocognoli. Présenté aux médias ce mercredi, le Brésilien a donné son avis sur le niveau de la Ligue 1.

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« La Ligue 1 est incroyable. C’est sûrement top 3 dans le monde. Trop de qualité, le championnat est intense. Tactiquement, c’est un championnat attractif. C’est un plaisir d’être là », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation.