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Brésil : Raphinha fustige l’arbitrage après son expulsion contre le Japon

Par Allan Brevi
1 min.
Raphinha, le capitaine du FC Barcelone @Maxppp
Japon 3-2 Brésil

La défaite concédée par le Brésil face au Japon ce samedi en match amical à Singapour (3-2) a laissé des traces, notamment sur le plan disciplinaire. Au terme d’une rencontre électrique marquée par un doublé de Vinícius Júnior et conclue par les expulsions de Carlo Ancelotti et de Raphinha pour des contestations, l’ailier du FC Barcelone n’a pas mâché ses mots à l’encontre du corps arbitral. Au micro de la chaîne brésilienne Globo, le joueur de la Seleção a livré un réquisitoire sans filtre, pointant du doigt une accumulation de décisions litigieuses tout au long de la partie.

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Raphinha desabafou sobre a arbitragem depois do amistoso contra o Japão. O camisa 10 e Ancelotti foram expulsos no final da partida por reclamação no terceiro gol japonês: "Muito complicado não falar da arbitragem"
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« Tout d’abord, je tiens à m’excuser pour mon expulsion. Mais parfois, il est difficile de garder son sang-froid après autant d’erreurs de l’arbitre. J’ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, et pas une seule fois il n’a voulu m’écouter. C’est inacceptable », a d’abord pesté l’international auriverde, avant d’énumérer précisément ses griefs : « à mon avis, il y avait faute sur leur premier but : il touche le ballon de la main. Mais on peut le comprendre au vu des règles actuelles. Il y a eu le penalty en première mi-temps, où je touche le ballon, puis je suis poussé dans le dos et je tombe. Et puis, sur leur troisième but, une faute flagrante sur João (Gomes). Même avec la VAR, il a quand même validé le but. Donc, c’est très difficile de ne pas parler de l’arbitrage. »

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