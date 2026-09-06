Paris FC : l’immense joie de Lassine Sinayoko après son triplé au Vélodrome

Auteur d’une prestation magistrale au Vélodrome en inscrivant un hat-trick, Lassine Sinayoko a été l’artisan majeur du succès du Paris FC. Auteur de son premier triplé chez les professionnels, l’international malien de 26 ans s’est amusé de son deuxième but sur corner, sur lequel un doute subsistait quant à la trajectoire du ballon, potentiellement dévié par Samir Chergui. Interrogé au micro de Ligue 1+ depuis le vestiaire parisien, l’attaquant du PFC est revenu sur cette soirée mémorable avec le sourire :

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«Est-ce que j’ai bien marqué le deuxième but ? Franchement, j’ai hésité. Il faut que je le revois. J’ai même demandé à Chergui, c’est toi ou c’est moi ? (sourire). Je ne sais pas comment elle est rentrée. C’est mon premier triplé en pro, il a une saveur encore plus particulière. On vient de Paris, on fait ça à Marseille, il n’y a rien de plus beau.». En zone mixte, il a ajouté : «c’est une soirée de malade mentale que je ne risque pas d’oublier. C’est le premier triplé de ma carrière, qui plus est au Vélodrome, avec la victoire dans les derniers instants. Il n’y a rien de plus beau pour un footballeur. C’est pour ce genre d’émotions qu’on joue au football.»