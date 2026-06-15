CdM 2026 : les belles images de la Côte d’Ivoire après sa victoire contre l’Équateur

La Côte d’Ivoire n’a pas seulement marqué les esprits sur le terrain. Après leur succès précieux face à l’Équateur (1-0) lors de leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, les Éléphants font également parler d’eux en dehors des pelouses. Une vidéo publiée en story par Nicolas Pépé et largement relayée sur les réseaux sociaux montre l’ensemble du groupe dans une ambiance particulièrement festive, chantant et célébrant ensemble dans les heures qui ont suivi la rencontre.

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C’est la fête chez les Éléphants !!!!! 🐘🇨🇮❤️ pic.twitter.com/Jyp6NwJJA0 — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) June 15, 2026

Des images qui illustrent la belle dynamique qui entoure actuellement la sélection d’Emerse Faé. Déjà auteurs d’une victoire remarquée face à l’équipe de France en match amical avant le début du tournoi, les Ivoiriens semblent avancer avec une confiance grandissante et un collectif très soudé. Portés par ce succès inaugural obtenu grâce à Amad Diallo, ils affichent une unité qui pourrait devenir l’une de leurs principales forces avant leur prochain rendez-vous face à l’Allemagne.