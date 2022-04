Mauricio Pochettino s'est fait berner par Manchester United !

La suite après cette publicité

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino ne traverse pas vraiment la meilleure période de sa carrière d’entraîneur, même s’il s’apprête à décrocher un titre de champion de France. Six mois à peine après son retour dans la capitale française, l’Argentin avait déjà des envies d’ailleurs et rêvait d’un retour en Angleterre. Finalement resté chez les Rouge-et-Bleu, Pochettino n’en a pas pour autant terminé avec les rumeurs de départ.

Mais à l’heure d’évoquer son futur, le technicien sud-américain ne laissait transparaitre aucune envie d’ailleurs. « Le bilan viendra quand on gagnera le titre. Après, l'objectif était de remporter la C1, ne pas l'avoir obtenu est une déception. Le club devra courir encore derrière ce titre, j'ai encore une année de contrat. C'est une question contractuelle. Mon désir est de toujours faire mieux que la saison passée. »

Pochettino pris par surprise

Pourtant, Pochettino a bien été sollicité. Annoncé dans le viseur de Manchester United depuis plusieurs mois, il était en « finale » avec le Batave Erik ten Hag après une série d’entretiens menée par les Red Devils avec plusieurs entraîneurs. Au final, c’est Ten Hag qui a été choisi, MU a d’ailleurs officialisé la nouvelle jeudi. Sauf que le Mirror nous apprend que Pochettino serait tombé des nues en apprenant qu’il n’était plus le favori des Mancuniens ! En effet, le tabloïd indique que l’Argentin avait pris des renseignements sur la ville de Manchester, les infrastructures du club et sur le profil de l’équipe. Toutefois, il n’était déjà plus dans les petits papiers de MU.

Le média anglais poursuit en expliquant qu'Erik ten Hag a davantage impressionné les dirigeants britanniques qu’il a rencontrés fin mars. Le Batave a même été invité à rencontrer les propriétaires du club. Sauf que ces derniers ont « oublié » de tenir Pochettino au courant des avancées des négociations, voulant garder secrète leur préférence pour Ten Hag ! Lorsque la presse a dévoilé que le Hollandais était en pole il y a quelques semaines, Pochettino a donc appris la nouvelle avec stupéfaction. Enfin, le Mirror explique que MU n’a jamais contacté le coach parisien pour discuter du rachat de son contrat avec le PSG et avait simplement prévu de l’avertir du choix Ten Hag juste avant l’officialisation de l’intronisation du Batave.