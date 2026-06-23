CdM 2026 : le but de filou d’Amine Gouiri face à la Jordanie

Ce matin, il fallait se lever tôt pour suivre la rencontre entre l’Algérie et la Jordanie lors de la Coupe du Monde 2026. Menés 1 à 0, les Fennecs ont renversé leurs adversaires en deux temps. Benbouali a égalisé à la suite d’un corner tapé par Mahrez (1-1, 69e).

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[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #JORALG

🔥 L'Algérie renverse la Jordanie ! Après Nadhir Benbouali, Amine Gouiri permet aux Fennecs de passer devant ! https://t.co/g3rVP8fH6R — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2026

Puis, Amine Gouiri a enfilé son costume de héros pour marquer un but en bon renard des surfaces. Après un centre enroulé d’Anis Hadj Moussa, le ballon a été dévié et le Marseillais a surgi pour envoyer le cuir au fond des filets (1-2, 82e). Un but de filou !