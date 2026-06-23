Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

CdM 2026 : le but de filou d’Amine Gouiri face à la Jordanie

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Amine Gouiri avec l'Algérie @Maxppp
Jordanie 1-2 Algérie
winamax
1 6.25 N 4.40 2 1.49 bonus 100€

Ce matin, il fallait se lever tôt pour suivre la rencontre entre l’Algérie et la Jordanie lors de la Coupe du Monde 2026. Menés 1 à 0, les Fennecs ont renversé leurs adversaires en deux temps. Benbouali a égalisé à la suite d’un corner tapé par Mahrez (1-1, 69e).

La suite après cette publicité

Puis, Amine Gouiri a enfilé son costume de héros pour marquer un but en bon renard des surfaces. Après un centre enroulé d’Anis Hadj Moussa, le ballon a été dévié et le Marseillais a surgi pour envoyer le cuir au fond des filets (1-2, 82e). Un but de filou !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Algérie
Amine Gouiri

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Algérie Flag Algérie
Amine Gouiri Amine Gouiri
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier