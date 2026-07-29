Le PSG se fait doubler pour le transfert de Zion Suzuki

Comme souvent, le poste de gardien agite le Paris Saint-Germain. Il y a un an, le cas Gianluigi Donnarumma a mis le feu à la capitale après l’échec des négociations pour sa prolongation de contrat. Les pensionnaires du Parc des Princes étaient donc passés à autre chose en offrant sa place à Lucas Chevalier. De son côté, Gigio a posé ses valises à Manchester City. Un an plus tard, le club de la capitale doit gérer de nouveau le dossier des portiers. Doublure de Chevalier, Matvey Safonov lui a ravi la place de titulaire dans les cages. Le Français, lui, a vécu une année très compliquée. Dans le dur en club, il n’a pas été retenu pour la Coupe du Monde 2026. Malgré la déception, il est prêt à repartir au combat à Paris, où il aimerait continuer. En parallèle, la Juventus suit son cas comme expliqué par nos soins.

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Les champions de France, qui ont déjà accueilli Alessandro Longoni et prêté Renato Marin au CD Nacional, continuent d’explorer le marché des gardiens. Il y a quelques semaines, le nom de Diogo Costa (FC Porto) a été cité. Depuis quelques jours, c’est celui de Zion Suzuki qui revient avec insistance. Le 12 juillet dernier, La Gazzetta dello Sport a révélé que le PSG est très intéressé par le gardien de Parme, auteur d’une bonne Coupe du Monde sous le maillot du Japon. Un élément que son club souhaite vendre pour 30 à 35 M€. Si Aston Villa a été cité comme un candidat à sa venue, les Parisiens étaient annoncés en pole position. Quelques jours plus tard, la presse transalpine a ajouté la Juventus à la liste de ses prétendants.

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La Juventus est en pole pour Suzuki

Mais Paris gardait la main. Selon Sky Italia, de premiers contacts ont été établis entre les différentes parties en début de semaine. Hier, le journaliste Fabrizio Romano a ajouté que le PSG envisagerait de recruter le Japonais puis de le prêter une saison ailleurs. Ce qui semble étrange. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport fait de nouvelles révélations sur le portier de 23 ans, auteur de 22 matches toutes compétions confondues la saison dernière (30 buts encaissés, 6 clean sheets). La publication au papier rose assure que la Juventus accélère pour tenter de boucler son arrivée et ainsi devancer le PSG. La GdS assure même que la Vieille Dame est actuellement en pole position pour recruter Suzuki, qui n’est pas non plus insensible à l’intérêt parisien.

Luciano Spalletti, qui est un grand fan du gardien notamment de son jeu au pied, multiplie les échanges avec le joueur et son entourage pour tenter de le convaincre de signer à Turin. D’autant que le coach peut lui garantir une place de titulaire, ce qui n’est pas le cas de Luis Enrique. En effet, le coach ne peut lui promettre qu’une place de doublure ou de le prêter assure la GdS. Confiant, le club piémontais discute aussi avec Parme, club avec lequel les relations sont excellentes. Il faudra désormais s’entendre puisque les Parmesans veulent au moins 30 M€ pour leur joueur. La Juve ne semble pas disposée à mettre autant. Ce qui peut profiter à Paris, qui a plus de moyens. En cas d’échec, les Turinois suivent d’autres pistes, dont celle menant à Dibu Martinez. Mais la priorité est bien Suzuki.