Le FC Barcelone veut faire capoter le transfert de Rodri au Real Madrid !

Le Real Madrid est un peu dans l’impasse pour ses deux transferts galactiques de l’été. L’opération Diomandé prend du temps à cause de problèmes liés à des mandats d’agent, avec une plainte déposée par son ancien agent Max-Alain Gradel contre Roc Nation, qui retarde sa signature au Real Madrid. Quant à Rodri, il n’y a pas de problèmes administratifs mais le Real Madrid ne se presse pas, sachant qu’en plus de ça le joueur se remet d’une opération au dos et ne peut de toute manière pas s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers avant plusieurs semaines.

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De plus, Manchester City ne veut pas baisser ses prétentions et continue d’exiger au moins 70 millions d’euros au Real Madrid. Un montant que les Merengues n’ont aucune intention de mettre sur la table. Et les Mancuniens n’ont pas forcément besoin de remplir les caisses ou de vendre leurs joueurs de façon urgente… Un dossier qui traîne un peu, ce qui pourrait profiter au… FC Barcelone.

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Rodri doit trancher

Si des rumeurs avaient fleuri il y a quelque temps, elles sont de retour, avec la Cadena SER qui indique que les Catalans suivent de très près la situation du champion du monde. Les Blaugranas veulent recruter un milieu de terrain pour couvrir l’absence de De Jong, absent plusieurs mois. Il faudrait cependant, premièrement, que le joueur ait vraiment envie de rejoindre la Catalogne et qu’il le fasse savoir, lui qui a clamé son amour pour le Real Madrid à plusieurs reprises.

La radio précise tout de même que Rodri apprécie le projet du Barça, et que l’écurie blaugrana a les moyens de s’aligner sur une opération à 50 millions d’euros. Encore assez loin de ce qu’exige Manchester City donc. Les dirigeants seraient aussi en train de voir comment ils pourraient intégrer le salaire du joueur de 30 ans dans leurs calculs du fair-play financier de la Liga, qui laisse une marge de manœuvre assez limitée aux Barcelonais. Le média précise bien que le Real Madrid reste en pole position dans ce dossier, mais cela pourrait changer dans les prochains jours…