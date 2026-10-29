Real Madrid : Kylian Mbappé pourrait être obligé de verser des millions d’euros à la Chine !

« Lors d’une récente interview, j’ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit et je comprends aujourd’hui qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé ». Kylian Mbappé a beau s’être excusé - et le Real Madrid aussi - la polémique ne se calme pas en Chine.

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Effectivement, du côté du pays asiatique, on l’a toujours mauvaise, et on a visiblement envie d’en découdre. Les conséquences sont pourtant déjà assez fâcheuses, pour le joueur, comme pour le Real Madrid et la Liga, alors que le match des Merengues face au Racing de Santander de ce week-end ne sera visiblement pas diffusé. Les efforts de conquête du marché chinois par Javier Tebas risquent de tomber à l’eau, ce que le patron du championnat espagnol veut éviter à tout prix.

Mbappé condamné à payer ?

De son côté, le Bondynois a perdu plusieurs sponsors, et les estimations relayées par le média chinois The Paper indiquent que sur les 30 millions de dollars liés aux contrats de sponsoring que touche le Français à l’international cette saison, il y a au moins 10 millions qui viennent de deals avec des marques chinoises. Mais la perte de revenus n’est peut-être pas le principal problème auquel fait désormais face Kylian Mbappé. Effectivement, The Paper, qui s’appuie tout simplement sur le code civil chinois, indique que les entreprises qui ont résilié leur contrat avec Mbappé de façon unilatérale sont en droit de réclamer des dommages et intérêts conséquents au Français.

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« Les contrats stipulent à peu près que le signataire ne doit pas nuire au sentiment national ni provoquer une opinion publique négative majeure pouvant affecter la marque. Si Mbappé ne respecte pas le contrat, la marque peut légalement résilier le contrat et, sur la base des termes du contrat ou des actions réelles du signataire, exiger une compensation du porte-parole. Fu Jian, directeur du cabinet d’avocats Henan Zejin, estime que si le contrat stipule clairement que le signataire ne doit pas se livrer à des paroles ou des actions qui nuisent à l’image de marque ou qui violent l’ordre public et la bonne morale, la marque a un droit de résiliation unilatérale et n’est pas responsable de toute indemnisation pour résiliation. Les marques peuvent faire une réclamation directe sur la base de la clause des dommages liquidés du contrat, y compris le remboursement des frais déjà payés et la compensation des dommages liquidés et des pertes au matériel publicitaire », écrit le média. Kylian Mbappé pourrait donc être obligé de verser de sacrées sommes aux entreprises qui l’ont lâché…