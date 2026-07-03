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Coupe du Monde

Algérie : quand Vladimir Petkovic ignore ses joueurs et félicite les Suisses

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Vladimir Petkovic avec l'Algérie @Maxppp
Suisse 2-0 Algérie
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Éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après sa défaite contre la Suisse (2-0), l’Algérie traverse une nouvelle période de turbulences. Déjà vivement critiqué tout au long du tournoi pour ses choix tactiques et les résultats des Fennecs, Vladimir Petkovic se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. L’ancien sélectionneur de la Suisse, de nationalité suisse et qui a dirigé la Nati pendant sept ans (2014-2021), a été filmé dans une séquence qui passe très mal auprès des supporters algériens.

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Au coup de sifflet final, une vidéo devenue virale montre en effet Vladimir Petkovic enlacer et féliciter plusieurs internationaux suisses, dont certains qu’il avait lui-même lancés ou dirigés sous le maillot helvétique. En revanche, l’ancien coach de Bordeaux passe devant ses joueurs, abattus par leur élimination, sans un mot, ni un geste. Une attitude qui a provoqué l’incompréhension et la colère d’une partie des supporters algériens, certains allant jusqu’à le siffler au moment où il quittait la pelouse. Une nouvelle séquence qui ne devrait pas apaiser les tensions autour du technicien de 61 ans.

Pub. le - MAJ le
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