Le FC Barcelone hésite déjà à garder João Félix

Un nouveau départ. Cet été, João Félix n’avait qu’une envie : rejoindre le FC Barcelone. De retour à l’Atlético de Madrid, le Portugais n’a cessé de clamer son amour pour le club culé. Finalement, il a eu gain de cause puisque les Blaugranas ont enregistré son arrivée le 1er septembre dernier. «Le club blaugrana et l’Atlético de Madrid trouvent un accord concernant le prêt du Portugais, qui jouera au FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2024. Il n’existe pas d’option d’achat. Le club tient à remercier le joueur pour son effort économique et son désir de porter le maillot du Barça», a-t-on pu lire sur le communiqué de presse.

João Félix traverse une période compliquée

Après la parole, place aux actes. En effet, l’ancien de Benfica voulait relancer une carrière en dents de scie. Après des débuts tonitruants, il a vécu un gros transfert chez les Colchoneros. Là-bas, il a alterné le bon et le moins bon. Mais ce sont surtout ses relations compliquées avec Diego Simeone qui ont fait parler. Envoyé en prêt six mois à Chelsea en janvier dernier, l’international lusitanien n’a pas vraiment réussi à se relancer. Il espérait y parvenir à Barcelone. Rapidement, il a commencé à marquer des buts et des points. En effet, il avait marqué 3 buts lors de ses 3 premiers matches avec son nouveau club.

Mais quelques mois plus tard, João Félix connaît des moments plus compliqués. Pointé du doigt pour son irrégularité, le joueur de 24 ans (6 buts, 3 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues) pose question. Récemment, AS a même indiqué que Xavi réfléchissait à l’envoyer sur le banc. Le média madrilène avait même indiqué que les Catalans se posaient des questions à son sujet. Ce lundi, Sport confirme et va même un peu plus loin. La publication ibérique écrit : «João Félix inquiète au Barça alors que son avenir se joue. Le niveau du Portugais a chuté alors que son avenir allait être négocié.»

Le Barça n’exclut rien

Sport explique que le Barça, qui devait boucler son cas fin janvier, a mis un coup de frein. "Tout est gelé", précise le média. Il ne fait pas l’unanimité entre le staff technique, qui a de gros doutes (il n’était pas la priorité de Xavi cet été, ndlr), et les dirigeants, qui sont encore convaincus qu’il peut apporter sportivement à l’avenir. Tous débattent à son sujet et aucune décision n’a été prise pour le moment. De son côté, l’agent du joueur, Jorge Mendes, souhaitait faire avancer les négociations entre Barcelonais et Madrilènes.

L’idée était de tout régler une fois le mercato terminé. Les Colchoneros comptaient réclamer une grosse indemnité de transfert pour l’été prochain pour le joueur acheté 126 millions d’euros. De son côté, le FCB était disposé à étendre son prêt jusqu’en 2025 avec une option d’achat dont le montant était loin des attentes de l’Atlético. Mais avec la crise traversée par le joueur, le Barça a décidé de ralentir et stopper les discussions. La situation de João Félix se complique donc en Catalogne, où son avenir se joue déjà sur le terrain comme en coulisses…