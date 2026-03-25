Le Real Madrid s’est aussi trompé de jambe pour la blessure de Camavinga

Comme révélé par RMC lundi soir, les médecins du Real Madrid se seraient trompés au moment d’évaluer la blessure de Kylian Mbappé… en examinant le mauvais genou. L’information s’est confirmée en Espagne, même si le joueur a rejeté en bloc ces rumeurs en conférence de presse ce mercredi soir, à la veille d’affronter le Brésil.

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Mais d’après L’Equipe, le staff médical madrilène n’en serait pas à son coup d’essai. Le journal nous informe ainsi que les médecins se seraient également trompés de jambe concernant l’IRM de la blessure à la cheville gauche d’Eduardo Camavinga, survenue le 3 décembre à Bilbao. L’international tricolore avait été indisponible plusieurs semaines.