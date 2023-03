Real Madrid : la réponse forte de Carlo Ancelotti à Karim Benzema et aux FIFA The Best

La suite après cette publicité

C’est un sujet qui passe mal à Madrid. Si les Merengues ont remporté la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière, les Merengues ont, en quelque sorte, été snobés lors des récompenses FIFA The Best lundi soir. Karim Benzema, Ballon d’Or, n’a pas été élu meilleur joueur, puisque c’est Messi qui a écopé de ce prix, alors que Courtois a été battu par Martinez pour la récompense de meilleur gardien, et Vinicius Junior n’a même pas été élu dans le onze type.

Sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a même publié quelques messages un peu anecdotiques, mais interprétés comme des piques à l’encontre de ces trophées remis par la FIFA. Quoi qu’il en soit, la réaction de Carlo Ancelotti était attendue. L’entraîneur italien s’est ainsi exprimé à ce sujet en conférence de presse ce mercredi, dans un style toujours assez diplomate.

Ancelotti n’y prête pas plus d’importance que ça

« Je n’ai pas vu ce qu’a fait Benzema. On le remercie pour nous avoir aidé à gagner les titres de la saison dernière et on espère qu’on pourra encore le remercier pour des titres cette saison. Avoir Karim, c’est être plus près de titres. Pour nous, ce (les FIFA The Best, NDLR) n’est pas si important. Le Mondial a dicté que l’Argentine a été championne de façon assez méritée. C’est normal que Messi, Martinez et Scaloni aient gagné les prix », a d’abord lancé l’Italien.

« Les trois premiers nominés ont un niveau extraordinaire. Qui j’aurais voté ? Je ne peux pas le dire… Mais les trois seraient du Real Madrid », a conclu l’entraîneur du Real Madrid, pas spécialement emballé par ce sujet qui passionne pourtant les foules au pays de Cervantes. Voilà qui ne servira sûrement pas à calmer les ardeurs des Madrilènes…