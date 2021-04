Barça : Ronald Koeman ne veut pas voir Ramos quitter le Real Madrid

La suite après cette publicité

C’est la réponse du berger à la bergère. Un peu plus tôt dans la journée, l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, avait déclaré qu’il souhaitait voir Lionel Messi rester au FC Barcelone la saison prochaine. Quelques instants plus tard, le coach blaugrana, Ronald Koeman, n’a pas échappé à la même question, mais à propos de Sergio Ramos.

« La meilleure chose pour notre championnat, c’est que les meilleurs restent jusqu’à leur retraite. Vous ne pouvez pas comparer Ramos et Messi parce que l'un est défenseur et l'autre est un attaquant, mais les deux ont été très importants pour leurs équipes. Espérons que Ramos reste à Madrid et que Messi reste avec nous », a-t-il confié en conférence de presse.