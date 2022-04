Le Real Madrid concocte un mercato de folie pour régaler Mbappé, le budget XXL d'Erik ten Hag pour sauver Manchester United

La suite après cette publicité

Les énormes ambitions de ten Hag pour Manchester United

En Angleterre, Erik ten Hag a été annoncé comme le futur entraîneur de Manchester United, hier. Le Néerlandais s'est engagé jusqu'en 2025 et prendra ses fonctions à la fin de la saison. Mais ce matin, la presse locale se projette déjà sur ce qui attend le technicien cet été. Et évidement c'est le mercato qui est au centre des attentions. The Times n'y va pas par quatre chemins et placarde que «ten Hag obtient un budget de 120 millions de livres pour sauver United», soit près de 145 M€. Entre «les stars de l'Ajax et Kalvin Phillips, le nouveau coach des Red Devils a déjà des pistes» pour reconstruire le club. Pour The Guardian, c'est «Erik le Rouge, ten Hag s'engage à améliorer United avec du coaching plutôt que de l'argent.» Et il est même allé plus loin, comme le reprend le Daily Express sur sa Une en déclarant : «Je vais remettre United au sommet.» Enfin pour le journal néerlandais AD, ten Hag est la «tête d'affiche» car «si Erik ten Hag réussit dans le club phare de Manchester United, la guilde des entraîneurs néerlandais retrouvera son statut, comme par le passé.» La tâche s'annonce immense pour Ten Hag !

Le Real Madrid prépare un mercato de folie pour accompagner Mbappé

En Espagne, le Real Madrid se projette déjà sur le prochain mercato, l'été prochain. L'arrivée tant attendue, c'est bien évidemment celle de Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG. Mais pour la Casa Blanca c'est comme si c'était bouclé et surtout comme l'annonce AS sur sa Une : «Mbappé ne vient pas seul» ! «Madrid veut entourer le Français d'une super-équipe. Ils cherchent à convaincre Rüdiger sur le plan salarial. L'arrivée de Tchouaméni est prévue. Vinicius, Modric et Militao seront renouvelés en juin.» De son côté, Marca confirme que le Real va se jeter sur Antonio Rüdiger car Ancelotti «réclame» le défenseur allemand pour la saison prochaine. L'entraîneur madrilène le considère comme une «grande option» sur le mercato. «Le défenseur central a revu ses exigences à la baisse et est de nouveau à portée de main. Carletto veut renforcer certains postes en dehors de la signature d'une star comme Haaland ou Mbappé», écrit le quotidien madrilène.

Le FC Porto rêve du doublé

Au Portugal, il y avait un choc en demi-finale de la Coupe entre le FC Porto et le Sporting ! Et ce sont finalement les Dragões qui se sont imposés (1-0) et se sont qualifiés pour la finale grâce aussi à leur victoire à l'aller (2-1). Cela fait donc les gros titres de Record qui placarde sur sa Une que «les Dragons voient déjà double cette saison.» «Une nouvelle victoire sur le Sporting qui permet aux Portistas de se rapprocher du championnat et de la coupe.» Car oui, ils sont aussi les leaders en championnat et rêvent d'un doublé sur la scène nationale. Pour A Bola, les hommes de Sergio Conceição ont «le dernier mot» face à leurs rivaux. Enfin pour O Jogo : «un but de Toni Martinez confirme la supériorité des Portistas et leur permet d'avoir le sourire ce matin.»