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Le Barça connaît le prix à payer pour Ounahi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
ounahi @Maxppp

Le FC Barcelone continue de surveiller Azzedine Ounahi. Comme révélé ces derniers jours, la piste du milieu marocain a pris de l’épaisseur après l’annonce de la blessure de Frenkie de Jong. Les Blaugranas considèrent l’ancien Marseillais comme une solution pour renforcer leur entrejeu et pallier à la possible longue absence du milieu néerlandais, même si d’autres dossiers sont aussi étudiés.

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Selon Mundo Deportivo, la relégation de Girona pourrait considérablement faire baisser le prix du Lion de l’Atlas. Alors qu’il disposait d’une clause libératoire fixée à 25 millions d’euros, Ounahi pourrait finalement être disponible pour environ 10 millions d’euros. Un montant jugé très abordable par le Barça, d’autant plus que le club catalan espère récupérer près de 40 millions d’euros grâce à la vente de Marc Casadó.

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