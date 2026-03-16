Botafogo : Textor tente un coup de bluff pour éviter un nouveau pétrin

Selon les informations de UOL, Botafogo tente d’obtenir un nouveau délai pour payer une échéance de 5 millions de dollars liée au transfert de Thiago Almada, due ce lundi auprès d’Atlanta United. Faute de liquidités, le propriétaire de la SAF du club carioca, John Textor, a sollicité une prolongation d’au moins deux semaines pour effectuer le versement.

La suite après cette publicité

Si Atlanta refuse la demande, Botafogo risque une nouvelle interdiction d’enregistrer des joueurs imposée par la FIFA. Le club a déjà versé 10 millions de dollars sur un accord initial de 21 millions, porté à environ 30 millions avec intérêts et pénalités après un litige porté devant l’instance mondiale. Quatre autres paiements de 5 millions restent prévus.