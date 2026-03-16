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Botafogo : Textor tente un coup de bluff pour éviter un nouveau pétrin

Par Valentin Feuillette
1 min.
John Textor à Botafogo @Maxppp

Selon les informations de UOL, Botafogo tente d’obtenir un nouveau délai pour payer une échéance de 5 millions de dollars liée au transfert de Thiago Almada, due ce lundi auprès d’Atlanta United. Faute de liquidités, le propriétaire de la SAF du club carioca, John Textor, a sollicité une prolongation d’au moins deux semaines pour effectuer le versement.

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Si Atlanta refuse la demande, Botafogo risque une nouvelle interdiction d’enregistrer des joueurs imposée par la FIFA. Le club a déjà versé 10 millions de dollars sur un accord initial de 21 millions, porté à environ 30 millions avec intérêts et pénalités après un litige porté devant l’instance mondiale. Quatre autres paiements de 5 millions restent prévus.

Pub. le - MAJ le
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