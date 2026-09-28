Le capitaine israélien dézingue l’Irlande après le boycott !

Après la défaite d’Israël (3-0) face à l’Irlande en Ligue des nations, dimanche soir, le capitaine israélien Manor Solomon a vivement réagi au comportement des joueurs irlandais avant et pendant la rencontre. Pour rappel, les Irlandais avaient refusé de serrer la main de leurs adversaires avant le match et avaient baissé la tête pendant l’hymne israélien. Solomon a également affirmé que certains joueurs irlandais avaient tenu des propos désagréables à l’encontre de ses coéquipiers. «Je ne veux pas parler des joueurs irlandais. Si je dis ce que je pense d’eux, je risque probablement d’être suspendu pour plusieurs matches… Évidemment, ils nous détestent. Nous ne les aimons pas», a-t-il déclaré après la rencontre. Le capitaine israélien a ajouté : «j’attends le prochain match contre eux. Ce sera un match complètement différent».

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Interrogé sur l’attitude des joueurs irlandais pendant l’hymne israélien, Manor Solomon a poursuivi : «ils ne m’intéressent pas. Nous avons un pays dix fois meilleur que le leur, plus fort, un pays incroyable avec des gens incroyables. Nous sommes fiers de porter le maillot de l’équipe et d’être Israéliens. Nous sommes fiers de notre État et de nos soldats. [Les Irlandais] peuvent jouer tous leurs tours. Nous sommes Israéliens et nous aimons le pays. Et ce sera toujours le cas». Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions politiques autour de cette rencontre, l’équipe irlandaise ayant notamment porté des brassards noirs en hommage aux victimes de la guerre à Gaza.