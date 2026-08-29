Santos : le fils de Robinho va signer en Serie A

Le Genoa tient sa nouvelle recrue brésilienne. Selon Fabrizio Romano, le club italien est parvenu à un accord verbal pour l’arrivée de Robinho Jr, attaquant de 18 ans actuellement sous contrat avec Santos. Le fils de l’ancien joueur du Real Madrid, de Manchester City et de l’AC Milan va ainsi découvrir le football européen dans les prochaines semaines.

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L’opération prendra la forme d’un prêt assorti d’une clause d’achat. Déjà présent en Italie, Robinho Jr se rapproche rapidement de son nouveau club, avec lequel il devrait poursuivre sa progression au sein du championnat italien. L’accord entre les différentes parties est désormais conclu verbalement et son arrivée au Genoa est en bonne voie.