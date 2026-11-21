Il doit être plutôt heureux de son choix. Luka Vušković avait l’occasion de s’imposer cette saison à Tottenham, où il n’a jamais joué, mais à la surprise générale, le défenseur central de 19 ans a préféré le projet que Brighton lui présentait l’été dernier. Sur le papier, il y avait de quoi être sceptique. Certes, les Seagulls sortaient de deux bonnes saisons en Premier League terminées à la 8e place, mais ils n’ont pas le prestige ni les moyens des Spurs, ni l’attrait d’être dirigés par Roberto De Zerbi, un manager reconnu par ses pairs. Après 10 journées de championnat, force est de constater que le Croate a eu raison.

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Avant de se rendre à Hull City (13e) ce dimanche (15h), Brighton est le dauphin d’Arsenal, large leader avec 5 longueurs d’avance. Les hommes de Fabian Hürzeler se sont même offerts quelques performances épatantes en étant les seuls à avoir battu les Gunners cette saison (3-0), en plus d’être allés gagner à l’Etihad Stadium face à Manchester City (1-0), ou encore d’en avoir passé 4 à Aston Villa (4-0) et 5 à Crystal Palace (5-0). À chaque fois, Vušković était sur le terrain. Depuis le coup d’envoi du championnat, il n’a manqué que les 12 dernières minutes du déplacement à Coventry pour un léger problème physique.

Plus gros transfert de l’histoire de Brighton

L’équipe du sud de l’Angleterre n’a pas hésité à sortir le carnet de chèques cet été pour aligner les 55 M€ exigés par Tottenham, plus gros transfert de l’histoire du club. Les Spurs étaient prêts à lui faire une place dans leur effectif, mais au milieu de Cristian Romero (parti finalement à l’Atlético de Madrid), de Micky van de Ven et de la nouvelle recrue Marcos Senesi, le jeune défenseur partait de plus loin. Après un prêt très concluant à Hambourg, il souhaitait s’imposer dans un environnement qui lui ferait confiance, et refusait un nouveau prêt. Avec le recul, il ne doit pas regretter d’avoir quitté l’actuel 11e de Premier League, auteur de débuts très laborieux.

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Brighton a même brisé sa politique en matière de transferts pour le signer jusqu’en 2031 (+1 an en option). «Nous avons un budget limité et nous n’aimons pas payer des sommes astronomiques pour les transferts, expliquait Tony Bloom à The Athletic début octobre. Le montant que nous avons déboursé pour Vušković dépassait ce plafond. Je ne serais pas surpris que ce soit encore notre transfert le plus cher d’ici trois ou quatre ans, mais chaque situation est différente. Nous pourrions battre ce record l’année prochaine, mais il y a de fortes chances que nous ne le battions pas avant au moins trois ou quatre ans.»

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Le rêve du Real Madrid

Si le propriétaire du BHAFC était prêt à prendre ce risque, c’est qu’il a senti le potentiel retour sur investissement. Tottenham, déjà, en le recrutant à l’été 2025 de l’Hajduk Split pour 11 M€, avait décelé le phénomène. On parle aujourd’hui d’une future revente dépassant les 100 M€. Tous les grands clubs sont sur la ligne de départ : le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et le Bayern Munich principalement. L’international croate (12 sélections, 1 but) rêve quant à lui de la Casa Blanca depuis tout petit. Un atout de poids dans un futur assez proche. Peut-être même dès l’été prochain si les conditions sont réunies.

Le droitier d’1m93 impressionne par sa maturité, tout en ayant encore des qualités à développer. «J’ai eu plusieurs conversations avant de le signer, rembobinait Hürzeler quelques semaines après la fin du mercato. Tu te fais une idée de son caractère, de son attitude. Dès le début, ce gamin était très impressionnant. (…) Il me posait des questions et j’étais là comme :"OK, il comprend vraiment". Il a cette mentalité de gagnant.» De quoi laisser quelques regrets à Tottenham, qui a vu fuir un défenseur central de tout premier plan lui échapper bien malgré lui, et quand il en avait lui-même besoin.