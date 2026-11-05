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Équipe de France : deux possibles surprises en défense dans la liste de Zidane

Par Jordan Pardon
1 min.

Comme en septembre lors de l’annonce de sa première liste à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane pourrait nous réserver quelques surprises demain. Le sélectionneur tricolore dévoilera ce vendredi son groupe de joueurs en vue des deux rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie, le 12 novembre, puis face à la Turquie à Bordeaux, le 15.

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fais ta liste des 26 comme Zinedine Zidane

Selon L’Equipe, Lucas Hernandez et Castello Lukeba font partie des joueurs susceptibles d’être appelés. Pour rappel, Zinédine Zidane ne pourra pas compter sur William Saliba, tout juste revenu de sa blessure au dos, ni de Maxence Lacroix, victime d’une déchirure aux ischios-jambiers et possiblement absent jusqu’à la fin de l’année. Hernandez sort d’une bonne période avec Paris, tandis que Lukeba (Leipzig) a l’avantage de pouvoir jouer aussi bien dans l’axe, qu’au poste de latéral gauche. Réponse ce vendredi à 18h00.

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