Premier League
L’agent de Mohamed Salah sort du silence
1 min.
@Maxppp
C’est la grande annonce du soir. Mohamed Salah va quitter Liverpool à la fin de cette saison, après 9 ans à briller du côté d’Anfield. À 33 ans, l’ailier s’apprête à devenir libre. Se pose alors la question de son avenir.
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Ramy Abbas Issa @RamyCol – 20:27
We do not know where Mohamed will play next season. This also means that no one else knows. Beware of the click-whoring attention seekers.Voir sur X
«Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d’autre ne le sait», réagit l’agent de l’Égyptien, Ramy Abbas, sur X. Le 10 février dernier, nous vous faisions part de contacts avec le club saoudien d’Al-Ittihad.
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