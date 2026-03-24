Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

L’agent de Mohamed Salah sort du silence

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mohamed Salah avec Liverpool @Maxppp

C’est la grande annonce du soir. Mohamed Salah va quitter Liverpool à la fin de cette saison, après 9 ans à briller du côté d’Anfield. À 33 ans, l’ailier s’apprête à devenir libre. Se pose alors la question de son avenir.

La suite après cette publicité
Ramy Abbas Issa
We do not know where Mohamed will play next season. This also means that no one else knows. Beware of the click-whoring attention seekers.
Voir sur X

«Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d’autre ne le sait», réagit l’agent de l’Égyptien, Ramy Abbas, sur X. Le 10 février dernier, nous vous faisions part de contacts avec le club saoudien d’Al-Ittihad.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool
Mohamed Salah

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Mohamed Salah Mohamed Salah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier