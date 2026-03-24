L’agent de Mohamed Salah sort du silence

C’est la grande annonce du soir. Mohamed Salah va quitter Liverpool à la fin de cette saison, après 9 ans à briller du côté d’Anfield. À 33 ans, l’ailier s’apprête à devenir libre. Se pose alors la question de son avenir.

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«Nous ne savons pas où Mohamed jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d’autre ne le sait», réagit l’agent de l’Égyptien, Ramy Abbas, sur X. Le 10 février dernier, nous vous faisions part de contacts avec le club saoudien d’Al-Ittihad.