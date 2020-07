Le neveu de Zinédine Zidane s'engage à Courthézon

Difficile de faire partie de la famille Zidane et de ne pas se lier d’amour pour le ballon rond. Mehdi Zidane, neveu de Zinédine, l’a bien compris. Alors qu’il avait décidé de s’éloigner des terrains durant trois ans et de mettre entre parenthèses une potentielle carrière professionnelle, le natif de Marseille vient de s’engager au sein de la formation de Courthézon, modeste équipe de Régional 1.

Après des essais en National 2 ou encore en Ligue 2 du côté d’Arles-Avignon peu concluants, c’est finalement poussé par un de ses anciens entraîneurs Kader Nasri que le neveu de Zidane a repris goût au football. Un déclic qu’il explique dans les colonnes de la Provence ce mercredi : « à un moment, j’ai eu besoin de prendre du recul avec le milieu du football qui m’avait un peu déçu. Et puis Kader a fini par me convaincre de le rejoindre à Courthézon. J’entretiens une vraie relation de confiance avec lui depuis des années. » Après un break de trois années et une confiance en soi retrouvé, Mehdi Zidane devrait donc retrouver les terrains prochainement.