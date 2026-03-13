Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Real Madrid : Kylian Mbappé est déjà de retour sur le terrain

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Depuis plusieurs semaines, tout le monde s’interroge sur l’état physique de Kylian Mbappé. Traînant une blessure au genou depuis la fin d’année, le Bondynois a été mis à l’arrêt par le Real Madrid il y a deux semaines après qu’une entorse du genou lui a été diagnostiquée. Mais alors que plusieurs journalistes ou observateurs y sont allés de leurs informations, l’ancien du PSG en a profité pour se ressourcer à Paris pendant quelques jours. De retour à Madrid, Mbappé se rapproche d’un retour.

La suite après cette publicité

Alors qu’Alvaro Arbeloa s’est voulu positif sur son joueur, Mbappé est sorti du silence ce vendredi. Dans sa story Instagram, le joueur formé à Monaco apparaît en train de s’entraîner sur les pelouses de Valdebebas. Tonique sur les appuis et consciencieux, il semble particulièrement en forme et a joué avec le ballon en s’offrant même quelques frappes. Vous l’aurez compris, le retour de Mbappé avec le Real Madrid se précise plus que jamais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier