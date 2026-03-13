Real Madrid : Kylian Mbappé est déjà de retour sur le terrain

Depuis plusieurs semaines, tout le monde s’interroge sur l’état physique de Kylian Mbappé. Traînant une blessure au genou depuis la fin d’année, le Bondynois a été mis à l’arrêt par le Real Madrid il y a deux semaines après qu’une entorse du genou lui a été diagnostiquée. Mais alors que plusieurs journalistes ou observateurs y sont allés de leurs informations, l’ancien du PSG en a profité pour se ressourcer à Paris pendant quelques jours. De retour à Madrid, Mbappé se rapproche d’un retour.

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Alors qu’Alvaro Arbeloa s’est voulu positif sur son joueur, Mbappé est sorti du silence ce vendredi. Dans sa story Instagram, le joueur formé à Monaco apparaît en train de s’entraîner sur les pelouses de Valdebebas. Tonique sur les appuis et consciencieux, il semble particulièrement en forme et a joué avec le ballon en s’offrant même quelques frappes. Vous l’aurez compris, le retour de Mbappé avec le Real Madrid se précise plus que jamais.