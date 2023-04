Serie A : l’Inter renverse la Lazio et remonte dans le top 4

Gare à la défaite ce dimanche pour le compte de la 32e journée de Serie A. L’Inter Milan (7e) recevait la Lazio (2e) avec la volonté de revenir dans les places qualificatives en Ligue des Champions. Pour les Biancocelesti, l’occasion était belle pour solidifier sa position de dauphin et retarder le titre du Napoli. Ce match était rapidement animé et Henrikh Mkhitaryan trouvait la faille avant de voir sa réalisation être refusée pour une position de hors-jeu (27e). Dans la foulée, les Romains en profitaient avec une belle action collective où Luis Alberto trouvait Felipe Anderson qui trouvait le chemin des filets (30e).

Dos au mur, l’Inter Milan a néanmoins fini fort le match à l’image de Lautaro Martinez auteur d’un doublé (78e et 90e) tandis que Robin Gosens avait donné l’avantage aux Lombards entre temps (83e). Avec cette victoire 3-1, l’Inter Milan remonte à la quatrième place et revient à quatre unités de son adversaire du jour. La Lazio reste sous la menace de ses poursuivants et offre la possibilité au Napoli d’être champion en cas de victoire contre la Salernitana à 15h.

