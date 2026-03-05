Menu Rechercher
Olivier Létang présent au centre d’entraînement du Barça

Par Tom Courel
Il y a du mouvement en coulisses à Barcelone ces derniers temps. En effet, le club catalan est régulièrement sollicité par la visite de personnes influentes dans le football, et hier après-midi, il s’agissait du président du LOSC (5e) : Olivier Létang. En vadrouille dans les locaux du club catalan pour des raisons professionnelles, avec notamment pour but d’entrevoir quelques méthodes établies par le staff en interne, celui-ci a pu rencontrer des responsables de l’écurie espagnole d’après les informations de Sport. Par ailleurs, Létang n’est pas arrivé seul en Catalogne.

En effet, le président lillois a été accompagné du représentant croate Andy Bara, un agent influent dans l’environnement blaugrana, qui avait spécialement participé à des opérations concernant Dani Olmo (27 ans) ou Joan García (24 ans). En bon termes avec Deco, le directeur sportif espagnol, celui-ci a également pu échanger discrètement sans les caméras. Il ne s’agissait pas d’une réunion formelle comme le révèle la source, et aucune négociation n’était prévue entre les parties lors de ce déplacement.

