Inter Miami : les premiers mots de Blaise Matuidi

Hier, la Juventus a officialisé le départ de Blaise Matuidi (33 ans) d'un commun accord. Mais le Français n'est pas resté longtemps sur le marché. Comme attendu, le milieu de terrain s'est engagé en faveur de l'Inter Miami. Sur le site officiel de la franchise de MLS, l'ancien joueur du PSG a livré ses premières impressions.

«Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre l'Inter Miami. J'espère que nous gagnerons beaucoup de trophées ensemble. C'est un grand challenge pour moi. Je suis excité de voir mes nouveaux coéquipiers et les fans. J'espère faire de mon mieux et travailler dur». Il le faudra puisqu'il arrive dans un club qui connaît des débuts très compliqués.