Arsenal : Mikel Arteta annonce un mercato encore mouvementé

En conférence de presse avant la réception de Fulham à l'Emirates Stadium ce samedi après-midi (18h30), l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta a parlé mercato et n'a pas caché que l'équipe londonienne pourrait connaître quelques départs pour dégraisser son effectif pour la saison à venir. Dans ces joueurs qui pourraient quitter temporairement ou définitivement les Gunners, on pense à Nicolas Pepe, convoité par l'OGC Nice comme nous vous le révélions en exclusivité.

«Ce que nous pouvons communiquer, nous le faisons toujours quand c'est le bon moment. Nous avons discuté du fait que nous avons une grande équipe et nous avons pris certaines décisions et permis à certains joueurs de partir. Jusqu'à la fin de la fenêtre, il est possible que tout se passe avec n'importe quel joueur», a déclaré le technicien espagnol devant les journalistes à la veille du match face aux Cottagers.