Amical : grâce à un triplé d’Olise, les Bleus s’imposent contre l’Irlande du Nord

La dernière pour Didier Deschamps sur le sol français. Avant de s’envoler pour Boston, aux États-Unis, où ils découvriront leur camp de base mercredi, les Bleus devaient rassurer contre la modeste équipe d’Irlande du Nord, à Lille, notamment après le mauvais résultat concédé contre la Côte d’Ivoire jeudi dernier (1-2). Pour cette dernière répétition, Didier Deschamps a d’ailleurs choisi de titulariser Doué à gauche, Dembélé à droite et Olise derrière Mbappé, ainsi que Saliba de retour en défense centrale.

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Clairement moins dangereuse que les Ivoiriens, l’Irlande du Nord permettait aux Bleus de s’installer tranquillement et de progresser plus facilement vers l’avant, mais certains choix n’ont pas été judicieux, à l’image de Doué, qui oubliait Mbappé et Olise (9e). Rabiot manquait également de peu le cadre (17e), alors que Mbappé pensait être à la conclusion d’une frappe sur le poteau de Tchouaméni… mais il était signalé hors-jeu (21e). Et après un moment de flottement où la Green and White Army a failli tromper Maignan (40e), une belle transversale trouvait Doué. Le Parisien trouvait son coéquipier en club Dembélé, dont la frappe était manquée, mais retombait sur Olise pour l’ouverture du score (1-0, 43e).

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Dembélé et Mbappé décevants

L’équipe de France déroulait, mais manquait encore de justesse offensive, à l’image d’un Mbappé et d’un Dembélé qui n’ont pas réussi à se démarquer. Les entrées de Gusto et Lacroix ont dynamisé l’attaque, à l’image d’un bon centre de l’ex-Lyonnais, dévié en direction d’Olise, qui s’offrait un doublé d’une belle demi-volée (2-0, 49e). Mais la défense tricolore a encore été bougée après une perte de balle de Cherki et un duel perdu d’Upamecano, profitant à Kelly, le meilleur joueur de la Green and White Army, pour réduire le score (2-1, 64e).

Mais ce lundi soir, Olise était au-dessus de tous. Alors qu’il aurait déjà pu s’offrir plusieurs passes décisives si ses collègues n’avaient pas croqué, l’ailier bavarois décidait d’y aller tout seul depuis le côté droit pour lâcher une sublime frappe enroulée et s’offrir le triplé (3-1, 75e). Malgré les occasions manquées des Bleus devant le but, Michael Olise a illuminé cette soirée et a permis aux Bleus de terminer sur une bonne note. On espère voir les hommes de Didier Deschamps se montrer plus cliniques lors du Mondial 2026, qu’ils entameront contre le Sénégal, le 16 juin prochain.