PSG : les mots forts de Luis Enrique sur Akliouche

Lancé titulaire face au Slovan Bratislava (6-1), Maghnes Akliouche continue de prendre de l’épaisseur dans la rotation du PSG. Pourtant, ses débuts sous le maillot parisien n’avaient pas été aussi évidents. Arrivé cet été avec une belle réputation après ses performances à Monaco, l’international français avait dû composer avec la concurrence féroce du secteur offensif et un temps d’adaptation nécessaire aux exigences de Luis Enrique. Ses premières sorties avaient parfois laissé une impression plus mitigée, avec un joueur encore en recherche de repères dans un collectif où chaque perte de balle, chaque déplacement et chaque effort défensif sont scrutés. Mais semaine après semaine, Akliouche a progressivement gommé ces difficultés et affiche désormais beaucoup plus de personnalité.

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Cette montée en puissance n’a évidemment pas échappé à Luis Enrique, qui voit son jeune recrue s’adapter rapidement à ses principes. Titulaire lors de cette belle soirée européenne, Akliouche a encore montré qu’il pouvait être utile dans plusieurs registres et qu’il ne se limitait pas à ses qualités techniques. L’entraîneur parisien apprécie notamment sa capacité à participer au travail défensif et à multiplier les appels, deux aspects indispensables pour s’imposer durablement dans son système. «Cela fait plus d’un an que l’on regarde ses prestations (à Monaco). Il a tout pour jouer au PSG. On l’a signé cet été. Il est l’un des joueurs qui s’adapte le plus vite à ce que nous voulons. Il a des qualités avec le ballon une grande capacité à défendre, il fait des appels en profondeur aussi. Je suis content de ce que je vois quand il joue et c’est pour cela qu’il joue beaucoup.»