CdM 2026 : la liste de Steve Clarke pour l’Écosse

L’Écosse a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026, marquant une nouvelle étape avant un été historique pour le Tartan Army, de retour sur la plus grande scène du football mondial. Steve Clarke s’appuie sur un noyau expérimenté emmené par Andy Robertson, John McGinn et Scott McTominay, tout en intégrant quelques visages plus jeunes comme Findlay Curtis et Ben Gannon-Doak. Avant le départ pour les États-Unis, les Écossais passeront par un stage à Lesser Hampden puis en Floride, au centre d’entraînement d’Inter Miami, avant un dernier match de préparation contre la Bolivie dans le New Jersey.

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Installée ensuite à Charlotte, en Caroline du Nord, l’Écosse devra relever un énorme défi dans le groupe C face à Haïti, au Maroc et au Brésil. La sélection comprend les gardiens Craig Gordon, Angus Gunn et Liam Kelly ; les défenseurs Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar et Kieran Tierney ; les milieux Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean et Scott McTominay ; ainsi que les attaquants Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland et Ross Stewart.