OM : Bafétimbi Gomis à fond derrière Dario Benedetto

Bafétimbi Gomis court toujours. A 35 ans, l'attaquant formé à Saint-Etienne coule des jours heureux du côté d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Trois fois buteur en 5 journées disputées avec le club de Riyad, actuel 2e de Premier League saoudienne, le natif de La Seyne-sur-Mer était l'invité de beIN Sports, dimanche soir. L'occasion pour lui d'évoquer son passage à Marseille. Prêté par Swansea à l'OM lors de la saison 2016-2017, Gomis avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 34 matches sous les couleurs olympiennes.

A la question de Daniel Bravo «Quand tu vois Benedetto à l'OM, tu te dis que tu aurais ta place aujourd'hui ?», l'ancien international français a eu une réponse pleine de classe. «J'ai eu la chance de poser les premières pierres de ce projet olympien, de belle manière. Quand on a la chance de jouer pour le club de son enfance, ce n'est jamais évident. Tous les Marseillais savent que c'est très dur d’être l'attaquant de l'OM. J'ai réussi à me relancer et quand je suis parti à Swansea, j'ai laissé la maison propre. Maintenant, je leur souhaite le meilleur et je suis bien content que Dario ait retrouvé le chemin des filets hier.»