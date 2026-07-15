Coupe du Monde 2026 : Thierry Henry réagit au fiasco des Bleus face à l’Espagne

La défaite de l’équipe de France face à l’Espagne (0-2) fait beaucoup parler. Les Bleus ont dû encaisser les critiques de la presse française et étrangère et devront se remotiver pour le match pour la troisième place. Consultant aux États-Unis pour cette Coupe du Monde, Thierry Henry a réagi à cette élimination.

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« Les Espagnols ont contrôlé le ballon et ils ont montré pourquoi ils sont champions d’Europe. Ils étaient largement supérieurs. La meilleure équipe a gagné. Si vous n’êtes pas dans le coup dès le départ, ça va être difficile. L’Espagne est la pire équipe contre laquelle on peut être mené 1-0. C’est dur à encaisser, a poursuivi l’ex-meilleur buteur de l’histoire des Bleus. La France doit analyser ce qu’il s’est passé et en ressortir grandie pour revenir dans le but de battre son nouvel ennemi juré », a-t-il confié au micro de la chaîne FOX Sports.