Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Brentford blinde son entraîneur

Par Josué Cassé
1 min.
Keith Andrews @Maxppp

Septième de Premier League, Brentford a annoncé, ce jeudi, la prolongation de son entraîneur : Keith Andrews. «Nous sommes ravis d’annoncer que Keith Andrews a signé un nouveau contrat en tant qu’entraîneur-chef jusqu’à l’été 2032», indique ainsi le communiqué des Bees.

La suite après cette publicité
Brentford FC
🖊️ We are delighted to announce that Keith Andrews has signed a new contract as Head Coach through to the summer of 2032

Congratulations Chief 🫡
Voir sur X

«Lorsque Keith a accepté le poste l’été dernier, il a signé un contrat de trois ans, mais l’intention a toujours été que nous le réévaluions dès que possible. Compte tenu de nos progrès cette saison, je suis vraiment heureux que nous ayons accepté cette prolongation dans les neuf premiers mois», a ajouté Phil Giles, directeur du football de Brentford.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Brentford
Keith Andrews

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Brentford Logo Brentford
Keith Andrews Keith Andrews
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier