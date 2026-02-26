Brentford blinde son entraîneur

Septième de Premier League, Brentford a annoncé, ce jeudi, la prolongation de son entraîneur : Keith Andrews. «Nous sommes ravis d’annoncer que Keith Andrews a signé un nouveau contrat en tant qu’entraîneur-chef jusqu’à l’été 2032», indique ainsi le communiqué des Bees.

«Lorsque Keith a accepté le poste l’été dernier, il a signé un contrat de trois ans, mais l’intention a toujours été que nous le réévaluions dès que possible. Compte tenu de nos progrès cette saison, je suis vraiment heureux que nous ayons accepté cette prolongation dans les neuf premiers mois», a ajouté Phil Giles, directeur du football de Brentford.