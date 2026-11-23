La crise couve au sein de la Confédération brésilienne de football (CBF) après une année 2026 marquée par une élimination précoce en huitièmes de finale de la Coupe du Monde et des rassemblements décevants sous les ordres de Carlo Ancelotti. Si le technicien italien reste pour l’heure intouchable malgré les critiques grandissantes au pays, la direction s’apprêterait à faire tomber un premier fusible en la personne de Rodrigo Caetano. Selon les informations du quotidien catalan Sport, le coordinateur exécutif des équipes nationales masculines, récemment au cœur d’une vive polémique avec le FC Barcelone pour avoir refusé de libérer Raphinha malgré sa suspension lors de la trêve à Singapour, pourrait être limogé dans les prochains jours.

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Disposant pourtant d’une large autonomie dans la gestion sportive, le dirigeant paierait le prix fort d’une Seleção sans identité claire, d’investissements jugés excessifs (plus de 45 millions d’euros engagés sur l’année écoulée) et d’un malaise interne lié à ses prises de position politiques affichées sur les réseaux sociaux. Alors que la CBF cherche à réduire ses coûts et à relancer son projet en vue de 2027, l’avenir de Rodrigo Caetano pourrait rapidement rebondir en championnat brésilien : le club de Vasco de Gama, dernièrement racheté, suivrait le dossier de près pour lui confier sa reconstruction sportive.