EdF : Karim Benzema veut laisser les polémiques de côté

A quelques jours du début de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre), au Qatar, l'attaquant Karim Benzema a réalisé un entretien exclusif à France Télévision, dans l'émission Tout le Sport. Il est revenu sur plusieurs sujets, notamment du climat particulier autour d'un Mondial controversé au Qatar. Le "Nueve" espère que ses coéquipiers seront aussi concentrés et déterminés que lui, à la conquête de la troisième étoile : «Les polémiques on ne peut pas les changer. Cette annonce date de 2010. Faire des polémiques une semaine avant le Monde, ça ne change rien. On est des joueurs de foot, on doit laisser ses polémiques en dehors de l'Equipe de France. Je trouve qu'on en demande trop aux footballeurs. On ne peut pas faire abstraction de cela, mais on doit rester concentré sur le foot», s'est expliqué le numéro 19 des Bleus.

La suite après cette publicité

Considérés faisant partie des favoris, les Bleus feront leur entrée dans la compétition, contre l'Australie lors de la première journée du groupe D. Mais avant de s'envoler pour le Qatar, les joueurs de Didier Deschamps peaufinent leur préparation, alors que l'attaquant du Real Madrid s'est entraîné à part ce mardi.