Real Madrid : pour Ramon Calderon, la signature de Kylian Mbappé est imminente

Ancien président du Real Madrid de 2006 à 2009, Ramon Calderon s’est exprimé concernant l’intérêt de la Casa Blanca pour Kylian Mbappé. D’après lui, « la signature est imminente ! Dès que deux clubs s'assoient pour négocier avec une offre intermédiaire, les choses sont claires. Parfois, avec des choses si chères et si importantes, il faut juste payer », rapporte AS.

Le Real a d’ores et déjà formulé une offre de 160 M€ pour l’international français, qui sera en fin de contrat l’année prochaine. Les Merengues devraient revenir avec une proposition plus importante d’ici la fin du mercato. Leonardo, directeur sportif du PSG, a quant à lui confirmé les envies de départ de Mbappé mercredi : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… »