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Officiel Ligue 1

Toulouse annonce un départ en janvier

Par Aurélien Macedo
1 min.
Afonso Moreira (OL) et Mark McKenzie (Toulouse) @Maxppp

Arrivé de Genk à l’été 2024, Mark McKenzie (27 ans) s’est imposé à Toulouse comme un incontournable depuis deux saisons. De nouveau titulaire, l’international américain (30 capes) a disputé 5 matches sur ce début de saison. Celui qui a disputé la Coupe du Monde 2026 avec Team USA va faire son retour en Major League Soccer.

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En effet, Toulouse a annoncé son retour du côté de son club de formateur Philadelphia Union en janvier prochain. «Notre défenseur Mark McKenzie rejoindra son club formateur, le Philadephia Union, à partir du 1er janvier. Un accord de principe pour le transfert de l’international américain a été trouvé entre le TéFéCé et le club de MLS», peut-on lire dans un communiqué.

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