Toulouse annonce un départ en janvier

Arrivé de Genk à l’été 2024, Mark McKenzie (27 ans) s’est imposé à Toulouse comme un incontournable depuis deux saisons. De nouveau titulaire, l’international américain (30 capes) a disputé 5 matches sur ce début de saison. Celui qui a disputé la Coupe du Monde 2026 avec Team USA va faire son retour en Major League Soccer.

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Notre défenseur Mark McKenzie rejoindra son club formateur, le @PhilaUnion 🇺🇸, à partir du 1er janvier.



Un accord de principe pour le transfert de l'international américain a été trouvé entre le TéFéCé et le club de MLS 🤝 pic.twitter.com/V6OnWSiI4y — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 30, 2026

En effet, Toulouse a annoncé son retour du côté de son club de formateur Philadelphia Union en janvier prochain. «Notre défenseur Mark McKenzie rejoindra son club formateur, le Philadephia Union, à partir du 1er janvier. Un accord de principe pour le transfert de l’international américain a été trouvé entre le TéFéCé et le club de MLS», peut-on lire dans un communiqué.