Strasbourg blinde Samir El-Mourabet

Après plusieurs mois de négociation, Strasbourg a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de Samir El-Mourabet. L’enfant de la Cité de l’Ill, au nord de Strasbourg, a prolongé jusqu’en 2031 avec le Racing. Arrivé au club à 11 ans avant de le quitter puis de revenir, il avait déjà étiré son bail en novembre dernier mais son nouveau contrat sera plus conforme à son nouveau statut d’international marocain.

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Samir El Mourabet prolonge au Racing 💙



Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Samir El Mourabet.



Né à Strasbourg et formé à la Racing Mutest Académie, le milieu de terrain international marocain est désormais lié au club jusqu’en 2031 🤝



Le communiqué ➡️ https://t.co/bc03agwhGl — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 28, 2026

«Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Samir El Mourabet. Né à Strasbourg et formé à la Racing Mutest Académie, le milieu de terrain international marocain est désormais lié au club jusqu’en 2031. Né à Strasbourg, Samir El Mourabet a rejoint le Racing à l’âge de dix ans. Formé à la Racing Mutest Académie, l’enfant de la Cité de l’Ill a gravi les échelons des équipes de jeunes avant de rejoindre l’effectif professionnel», indique Strasbourg.