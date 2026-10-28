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Officiel Ligue 1

Strasbourg blinde Samir El-Mourabet

Par Jordan Pardon
1 min.
Samir El Mourabet @Maxppp

Après plusieurs mois de négociation, Strasbourg a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de Samir El-Mourabet. L’enfant de la Cité de l’Ill, au nord de Strasbourg, a prolongé jusqu’en 2031 avec le Racing. Arrivé au club à 11 ans avant de le quitter puis de revenir, il avait déjà étiré son bail en novembre dernier mais son nouveau contrat sera plus conforme à son nouveau statut d’international marocain.

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«Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Samir El Mourabet. Né à Strasbourg et formé à la Racing Mutest Académie, le milieu de terrain international marocain est désormais lié au club jusqu’en 2031. Né à Strasbourg, Samir El Mourabet a rejoint le Racing à l’âge de dix ans. Formé à la Racing Mutest Académie, l’enfant de la Cité de l’Ill a gravi les échelons des équipes de jeunes avant de rejoindre l’effectif professionnel», indique Strasbourg.

Pub. le - MAJ le
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