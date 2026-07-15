Coupe du Monde 2026 : la mi-temps de la finale va être très longue !

On connaît déjà un des premiers finalistes de cette Coupe du Monde 2026. Grâce à sa victoire 2-0 sans trembler face à la France, l’Espagne aura l’opportunité d’ajouter une deuxième étoile sur son maillot dimanche soir. Les troupes de Luis de la Fuente défieront le vainqueur du duel entre l’Argentine et l’Angleterre, l’autre demi-finale qui se dispute ce soir. L’assurance, donc, d’avoir une finale disputée et passionnante à suivre. Seulement, la FIFA devait forcément faire des siennes. Si ce Mondial a déjà été marqué par des mesures conspuées par les supporters - avec ces fameux cooling break comme principale source de crispations - l’institution qui régit le football mondial a aussi préparé une surprise pour la finale.

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Comme l’indiquent divers médias - et en attente de confirmation officielle - la FIFA a prévu un show à la mi-temps, qui devrait durer plus de 11 minutes, façon Superbowl. Plusieurs artistes comme Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy et Coldplay vont ainsi se produire, en plus des habituels débriefs et des pages pub, allongeant la durée habituelle des mi-temps, qui est de 15 minutes. Au total, la mi-temps devrait durer de 25 à 30 minutes. Comme l’explique Sport, c’est une décision qui va par exemple bouleverser les plans de la Roja, qui a une routine et une série de procédés très clairs pendant la pause. Les entraîneurs et les staffs vont devoir s’adapter à ce changement qui est plus important que ce qu’il n’y paraît au niveau de la récupération et de la forme physique. Surtout, c’est une décision qui va à l’encontre du règlement même de la FIFA, qui devra se justifier…