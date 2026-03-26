Barrages Mondial 2026 : les affiches des 4 finales européennes

Alors que les demies des barrages de la zone Europe se jouaient ce soir, sans trop de surprises à signaler, on connaît les affiches des quatre finales qui offriront donc quatre places pour la Coupe du Monde de cet été. On a d’abord un joli choc entre l’Italie, qui a remporté son match contre l’Irlande du Nord, et la Bosnie, qui a battu le Pays de Galles. La rencontre se disputera à Zenica.

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On aura aussi un duel très intéressant entre la Suède et la Pologne, qui ont respectivement sorti l’Ukraine et l’Albanie ce soir. La Tchéquie défiera de son côté le Danemark alors que le Kosovo tentera l’exploit face à la Turquie.

Les 4 finales de barrages de la zone Europe

Bosnie - Italie

Suède - Pologne

Tchéquie - Danemark

Kosovo - Turquie