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Michele Kang récompensée par le CIO

Par Josué Cassé
1 min.
John Textor et Michele Kang @Maxppp

Désignée « philanthrope de l’année » par ESPN en 2025, Michele Kang a reçu une nouvelle distinction. En effet, la présidente et propriétaire de l’OL a été gratifiée d’une nouvelle récompense, cette fois décernée par le CIO (Comité International Olympique). Kang a reçu le prix européen de l’égalité de genre, de l’inclusion et de la diversité du CIO, sur proposition du CNOSF.

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Elle a été distinguée pour sa contribution majeure au développement du football et pour son engagement exceptionnel au service de la transformation structurelle du sport féminin, précise le communiqué.

Pub. le - MAJ le
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