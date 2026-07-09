Michele Kang récompensée par le CIO
Désignée « philanthrope de l’année » par ESPN en 2025, Michele Kang a reçu une nouvelle distinction. En effet, la présidente et propriétaire de l’OL a été gratifiée d’une nouvelle récompense, cette fois décernée par le CIO (Comité International Olympique). Kang a reçu le prix européen de l’égalité de genre, de l’inclusion et de la diversité du CIO, sur proposition du CNOSF.
[#SportAuFéminin]— FranceOlympique (@FranceOlympique) July 9, 2026
Michelle Kang, Présidente notamment de Kynisca, de l’OL Lyonnes et de l’Olympique Lyonnais, vient de recevoir le prix européen de l’Egalité de genre, de l’inclusion et de la diversité du CIO, sur proposition du #CNOSF !
À Birmingham, au cœur du Sommet… pic.twitter.com/FsH84CiX7U
Elle a été distinguée pour sa contribution majeure au développement du football et pour son engagement exceptionnel au service de la transformation structurelle du sport féminin, précise le communiqué.
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